Covid-19 : en Île-de-France, les commerçants s'inquiètent d'un éventuel reconfinement

REPORTAGE

Cela fait maintenant un an, et le début de l'épidémie de Covid-19, que les petits commerçants vivent au rythme des fermeture et réouverture de leurs magasins. Alors que le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives en Île-de-France, région qui fait face à une flambée des contaminations, ils ont hâte d'être fixés sur leur sort... même si la résignation domine. Ouria, qui tient un magasin de chaussures dans le quartier de Bastille, sait déjà qu'un confinement le week-end constituerait une énorme perte : "Samedi c'est la grande journée, on double notre chiffre d'affaires", s'exclame-t-elle.

Cette inquiétude est partagée par Anne, gérante d'une boutique de décoration deux rues plus loin. Surtout, elle repense au temps qu'elle a passé à faire un site internet pour son magasin. Elle espérait compenser les périodes de fermeture, mais l'expérience lui a démontré le contraire. "Ça n'a rien à voir en termes de commerce. Les clients achètent sur un coup de cœur : ils passent devant la vitrine, ils rentrent. Ce n'est pas ce que l'on retrouve sur un site internet", assure-t-elle.

Un nouveau dispositif d'aides ?

D'autres magasins ont choisi d'adapter leurs stocks face à l'incertitude. Dans la boutique de vêtements voisine, Patrick présente la collection d'hiver constituée de manteaux, parkas et gilets en laine. Alors que celle-ci n'est même pas encore épuisée et qu'il s'attend à devoir refermer, le commerçant explique qu'il ne remplit plus ses stocks en début de saison. "Je vais tous les jours chez les fournisseurs et j'achète un comme ça, deux comme ça, etc." Des achats au compte-gouttes pour éviter les invendus.

Tous sont d'accord pour dire qu'une fermeture le week-end porterait un rude coup à leurs finances. Selon les informations d'Europe 1, le gouvernement travaille justement sur un nouveau dispositif d'aides pour les commerçants.