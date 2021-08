Covid-19 : contaminations hors de contrôle en Guadeloupe, l'hôpital saturé

REPORTAGE

En Guadeloupe et en Martinique, les contaminations sont hors de contrôle. Moins d'un adulte sur cinq y est vacciné. Les hospitalisations explosent, notamment en Guadeloupe, où la situation se dégrade très fortement depuis plusieurs jours. Chaque jour, ce sont près de 1.200 nouvelles contaminations qui sont détectées.

Limite de 5 km, et commerces "non essentiels" fermés

L'hôpital est saturé, submergé par les patients qui arrivent toujours plus nombreux aux urgences, souvent éligibles à l'hospitalisation ou l'entrée directe en réanimation. Mais à Pointe-à-Pitre, le CHU manque de place depuis quelques jours. Les médecins doivent même prioriser leurs soins. Mardi dernier, des renforts sont arrivés de l'Hexagone pour permettre l'ouverture de nouveaux lits de réanimation. Guillem Diarra de Latapie, infirmier de 28 ans, est l'un d'entre eux. "On est surchargé de patients, d'Arrivé, d'affluence, de besoin. D'un autre côté, quand on sort, ça fait un peu un grand lieu de vacances. C'est un contraste qui n'est pas choquant, mais interloquant".

Alors, les autorités ont décidé de reconfiner l'île. Il est désormais interdit de sortir à plus de cinq kilomètres de chez soi et tous les commerces dits non essentiels sont fermés. Un coup d'arrêt aux vacances, comme l'expliquent Stéphane et Xavier. "On ne peut rien faire, ils ont tout fermé, on ne peut pas aller au niveau des plages et des rivières, c'est pas évident pour les vacances", déplore Stéphane. De son côté, Xavier prend les choses avec plus de légèreté : "C'est embêtant parce que une énième fois, on est pris au piège, mais nous on est tranquille."

Le confinement en Guadeloupe doit durer jusqu'au 1er septembre, date de la rentrée scolaire qui semble d'ores et déjà remise en question.