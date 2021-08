La Guadeloupe reconfinée pour au moins 3 semaines : "On ne s'y attendait pas du tout"

Après la Martinique, c'est au tour de la Guadeloupe ! L'île se reconfine pour au moins trois semaines, à partir de mercredi soir 20 heures. Les autorités ont pris leur décision lundi en fin de journée. Le confinement apparaît comme la seule solution pour faire face à la progression massive du nombre de cas de Covid-19 dans l'archipel. Jamais un tel niveau d'incidence du virus n'avait été atteint, avec 828 cas pour 100.000 habitants. C'est presque quatre fois plus que la moyenne nationale. Il y a trois semaines encore, on recensait dix fois moins de cas de Covid-19.

Des déplacements limités à 10 km

"Il y a trois semaines, on était à 300 cas détectés par semaine, la semaine dernière à 1.000 et là nous sommes à 3.100 cas, avec une accélération dans les derniers jours ce qui nous amène droit dans un mur", alerte Alexandre Rochatte, le préfet de Guadeloupe. "Si on garde la même pente, on sera à 6.000 cas la semaine prochaine. Vous imaginez ce que ça représente pour un territoire comme la Guadeloupe ?" Aucun des 22 patients actuellement en réanimation n'était vacciné, ont ajouté les autorités locales. Là-bas, seuls 16% de la population a reçu les deux doses, ce qui n'est pas assez pour freiner la circulation du virus.

Le couvre-feu est donc avancé à 20 heures. En journée, circuler dans un rayon de 10 km sera soumis à des restrictions. Au-delà, il faudra ressortir l'attestation pour justifier d'un motif impérieux. S'installer sur la plage sera interdit. Les gymnases, stades et piscines vont fermer.

Un coup de massue pour les restaurateurs

Les restaurateurs doivent aussi baisser le rideau, comme Josselin installé à Basse-Terre. "On ne s'y attendait pas du tout. Si ça continue comme ça, on risque de fermer. Confiner, déconfiner, reconfiner... En fin de compte, on ne sait plus quoi faire", soupire-t-il auprès d'Europe 1.

Les annulations de voyages à des fins touristiques pourraient être nombreuses sur l'île dans les jours à venir. Lundi, les conditions d'arrivée en Guadeloupe depuis la métropole ont été durcies : le voyageur doit être complètement vacciné ou justifier d'un motif impérieux.