Confinement le week-end : quel est le bilan à Dunkerque ?

L’effet du couvre-feu le weekend a l'air de se faire sentir à Dunkerque. Le taux d’incidence a nettement baissé dans l’agglomération, passant de 1.000 à 785 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants ces dernières semaines. Le taux de positivité des tests est lui aussi en net recul, mais les chiffres de la région restent toutefois au-dessus de la moyenne nationale. La préfecture du Nord a annoncé mardi la prolongation du confinement le weekend jusqu'à la fin mars.

La situation à l’hôpital reste par ailleurs particulièrement inquiétante. Pour le sous-préfet Hervé Tourmente, il n’est donc pas question de relâcher l’effort. "On n'est absolument pas tiré d’affaire. Il y a une vraie pression à l’hôpital, où l'on a plus de 80 patients hospitalisés pour Covid", explique-t-il. Plus de 90 patients ont dû être transférés en un mois vers d'autres établissements, dont cinq en dehors de la région Hauts-de-France.

"Le virus circule toujours"

"Cela veut dire que le virus circule toujours et que l’épidémie est toujours là, avec des effets très sensibles. C’est clair qu’il faut qu’on maintienne les efforts collectifs. C'est cela qui fait que le nombre de malades baisse et que dans quelques jours ou quelques semaine la pression baissera à l’hôpital." Un responsable hospitalier expliquait cependant mercredi matin ne pas attendre d’amélioration avant deux ou trois semaines.

Désormais, c’est vers des hôpitaux belges que les autorités sanitaires envisagent de transférer les patients. Elles mettent par ailleurs sur pieds une nouvelle opération massive de vaccination pour le weekend à Dunkerque et dans le Pas-de-Calais, avec des centres ouverts samedi et dimanche.