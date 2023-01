Courtier en énergie, un des métiers les plus recherchés du moment

Depuis plusieurs années, on a pris l'habitude de faire appel aux courtiers en assurances ou en crédits immobiliers. Mais saviez-vous qu'il existe également aujourd'hui des courtiers en énergie ? Il s'agit de l'un des métiers les plus tendances du moment, selon le classement du réseau professionnel LinkedIn qu'Europe 1 vous révèle ce matin. "Courtier en énergie" apparaît même en cinquième position des métiers les plus en croissance en 2023.

À l'origine de ce phénomène, la forte augmentation des prix du gaz et de l'électricité de ces derniers mois : tout le monde a besoin de trouver le fournisseur d'énergie au prix le plus bas. Et le courtier, qui compare les offres et trouve le fournisseur le mieux placé, peut être la solution.

Une entreprise qui recrute

Chaque courtier d'Opera Energie reçoit une trentaine d'appels par jour. Un chiffre qui a littéralement explosé en quelques mois. La société, qui existe depuis huit ans et qui s'adresse uniquement aux professionnels, recrute aujourd'hui à tout va, comme l'explique son directeur Julien Teddé. "Nous sommes aujourd'hui 130 salariés et 40 collaborateurs nous ont rejoints en 2022. C'est en secteur en pleine expansion car les entreprises ont besoin d'accompagnement et de pédagogie sur un sujet et un marché qui deviennent de plus en plus compliqués."

Le travail consiste à trouver le fournisseur d'énergie le plus compétitif mais pas seulement, comme l'explique Linda Saber, courtier depuis sept ans. "Ce qui est très important dans notre métier, avant même la mise en concurrence et la recherche du meilleur prix, c'est d'aider les entreprises dans la compréhension de leur propre contrat. Sans cette compréhension, elles ne peuvent prendre une décision éclairée et sereine", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

Opera Energie travaille avec 30 fournisseurs d'énergie et accompagne aujourd'hui 13.000 entreprises, de la TPE jusqu'aux gros clients industriels.