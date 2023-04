Coupure d'électricité en plein match de rugby à Agen : une action jugée «irresponsable» par le maire

Imaginez être au stade en train d'assister à un match de rugby de pro D2 quand tout à coup, plus de lumière, le noir total. C'est ce qui s'est passé ce jeudi à Agen, les lumières, les panneaux publicitaires se sont éteints pendant 30 minutes, peu après la 49ème minute et 30 secondes de jeu. Seuls les flashs téléphones des 8.000 supporters ont éclairé la pelouse. Une panne ? Non, une coupure électrique revendiquée par la CGT Énergie 47 pour protester contre la réforme des retraites. L'action syndicale est irresponsable pour le maire Jean Dionis, présent au match.

Coup d'éclat "irresponsable et dangereux"

"C'est quelque chose qui est irresponsable et dangereux. Ils ne mesurent plus la ligne rouge entre ce droit de manifester et le fait de poser des actes qui sont encore une fois dangereux pour la vie sociale. Donc nous allons porter plainte", assure-t-il. De son côté, le député Nupes Thomas Porte, originaire d'Agen, a félicité cette action dans un tweet. "Message à Macron : pas de paix sociale sans retrait. Les actions vont se multiplier", a écrit le député.

Bravo à la CGT Énergie du 47 qui a mis en sobriété énergétique le stade Armandie pendant le match de PROD2.

Réponse au maire d’Agen qui avait annoncé la fin du mouvement.

Message à Macron : pas de paix sociale sans retrait !

Les actions vont se multiplier ! pic.twitter.com/zGcLhQVNjS — Thomas Portes (@Portes_Thomas) April 27, 2023

Cette action coup de poing de la CGT Énergie fait craindre un autre coup d'éclat samedi soir, à l'occasion de la finale de la Coupe de France de football au Stade de France. La présence d'Emmanuel Macron en tribune devrait échauffer les esprits. C'est en tout cas ce que redoutent les renseignements.