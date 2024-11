Coup d'envoi de la 40ème campagne des Restos du coeur

Priorité aux bébés et aux familles monoparentales : les Restos du cœur lancent mardi leur 40ᵉ campagne de distribution alimentaire, après avoir retrouvé une meilleure santé financière grâce à la générosité des Français. Pour cette nouvelle campagne, l'association fondée par Coluche en 1985 prévoit de "prioriser les publics les plus vulnérables, notamment les familles monoparentales et les enfants de moins de trois ans", avait indiqué en octobre son président, Patrice Douret, à l'AFP.

Au fil du temps, le public rencontré par l'association s'est diversifié et le nombre de familles a notamment grimpé. Parmi les bénéficiaires, un quart sont ainsi des familles monoparentales. À l'occasion de ce lancement, Patrice Douret accueillera dans la matinée le Premier ministre Michel Barnier et le ministre des Solidarités Paul Christophe, dans un chapiteau éphémère de l'association situé à Gennevilliers, au nord de Paris, à l'image de celui qui avait accueilli la toute première campagne. Pour la prochaine, "on va pouvoir rouvrir un certain nombre de robinets de nos actions sociales", sans pour autant "retrouver un niveau d'activité" comparable à celui de 2022, a récemment prévenu Patrice Douret. "On reste extrêmement raisonnables et prudents aussi sur ce que l'on engage, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise".

Retour dans le vert

Les Restos du cœur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, ont retrouvé un peu d'air. Leurs comptes sont finalement dans le vert : ils ont dégagé un excédent de 22 millions d'euros pour la campagne 2023-2024, alors qu'ils s'attendaient initialement à un déficit de 35 millions d'euros. À la rentrée 2023, l'association avait tiré la sonnette d'alarme, avertissant de sa fragilité financière. Son président avait alors lancé un appel exceptionnel aux dons.

Les Restos n'étaient plus en mesure de faire face à l'afflux de personnes se présentant à eux, dans un contexte de hausse de ses coûts de fonctionnement en raison de l'inflation. Dans le détail, l'association fait face à la hausse des prix de l'énergie qui accroît ses coûts logistiques et à l'augmentation des prix de l'alimentation, qui l'a contrainte à doubler son budget d'achat alimentaire, attendu au même niveau l'année prochaine (plus de 110.000 euros).

Les Français ont répondu présents à l'appel aux dons, en contribuant à hauteur de 32 millions d'euros. La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a apporté 10 millions d'euros et l'État, qui assure déjà habituellement 15% du budget de l'association, 8 millions d'euros. En outre, pour la première fois de leur histoire, les Restos du cœur ont dû baisser le niveau de revenus qui donnait droit à l'aide alimentaire, ce qui les a conduits à refuser 110.000 personnes lors de la campagne de 2023-2024.

1,3 million de bénéficiaires

Ils ont toutefois accueilli 1,3 million de bénéficiaires, soit autant que lors de la précédente campagne. L'association a distribué, 163 millions de repas, le deuxième plus gros chiffre réalisé après les 171 millions de la campagne précédente. Elle s'inquiète de l'étendue de la précarité en France. Plus de neuf millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté, soit avec moins de 1.216 euros par mois, selon les derniers chiffres de l'Insee portant sur l'année 2022. Cela représente 14,4% de la population.