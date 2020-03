Coronavirus : "Les voyages scolaires en cours iront jusqu'à leur terme", annonce Gabriel Attal

INTERVIEW

Le système scolaire face au coronavirus. Depuis la progression de l'épidémie en France, l'Éducation nationale tente de limiter la propagation du virus. Alors que les établissements scolaires sont fermés jusqu'au 14 mars dans neuf communes de l'Oise, mais aussi dans le Morbihan, le secrétaire d'État à la Jeunesse, Gabriel Attal, a assuré mardi matin sur Europe 1 que "les voyages scolaires en cours iront jusqu'à leur terme", avec néanmoins une évaluation "au cas par cas".

"Pas de nouveau voyage organisé"

"Sur les voyages scolaires on applique un principe de précaution absolu, on a pris la décision d'annuler tous les voyages scolaires", poursuit le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. "Il n'y a pas de nouveau voyage scolaire organisé depuis que Jean-Michel Blanquer en a fait l'annonce. C'est une règle assez claire."

Plus globalement, Gabriel Attal a tenté de rassurer. "On peut comprendre que certains Français se posent des questions [mais] on a un système de santé qui est d'une excellence remarquable et on fait au mieux pour contenir la propagation de l'épidémie", défend-il, alors qu'une partie de l'opposition critique le manque d'anticipation du gouvernement. "Sur une situation comme celle-ci, on s'adapte en fonction des données dont on dispose, (…) heure par heure. C'est un élément rassurant pour les Français", insiste-t-il.