Avec le coronavirus, "les ventes ont grimpé de 30%" pour les "conserves de légumes, les pâtes, le riz" chez Système U

INTERVIEW

Avec 191 cas confirmés, la France est un des foyers européens les plus actifs de coronavirus. Dans les supermarchés, les rayons se vident. Les clients font des stocks, craignant des mesures de confinement. "Certes on voit des images ce matin mais il faut raison garder", rassure Dominique Schelcher, PDG de Système U, sur Europe 1. "Depuis quelques jours en fin de semaine dernière, certains clients font des achats de précaution". Les ventes de conserves de légumes, les pâtes, le riz ont grimpé de 30%.

"Bien sûr, c’est allé plus loin dans l’Oise, et peut-être maintenant dans le Morbihan, mais c’est plus le phénomène de surstock que font certains clients qu’un problème sur la chaîne d’approvisionnement qui perturbe. Elle n’a aucun problème à l’heure actuelle, il n’y a pas de pénurie en vue du tout."

Des magasins préparés à la situation

"Ce sont des phénomènes que nous avons déjà connu par le passé et auxquels nous nous sommes préparés", confie Dominique Schelcher. "Depuis que nous avons suivi la situation en Italie, il y a une dizaine de jours, nous avons anticipé auprès de nos fournisseurs un certains nombre de situations. À l’heure où je vous parle il n’y a aucun problème sur l’approvisionnement alimentaire en France." Certains produits comme les gels hydroalcoolique sont en revanche en rupture de stock.

"J’en appelle à la solidarité et à la responsabilité de tout le monde, si chacun achète raisonnablement, continue à rester dans sa liste de course il n’y aura pas de problème. Même nos magasins situés dans les zones confinées, au nombre de trois, continuent à être approvisionnés normalement et à ouvrir leurs portes." À ce stade, aucune consigne n'a été données pour les magasins. "Nous appliquons les consignes générales, en particulier celles sur les gestes barrières", explique Dominique Schelcher.