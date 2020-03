Coronavirus : Gwenaelle, caissière, fière de "rendre service à la Nation"

TÉMOIGNAGE

Pendant que des millions de Français sont confinés chez eux pour lutter contre la propagation du coronavirus, d'autres travaillent pour assurer le bon fonctionnement du pays : soignants, fonctionnaires et salariés de la grande distribution. Car si les Français doivent rester au maximum chez eux, ils sont tout de même autorisés à sortir faire leurs courses. Gwenaelle, caissière d'un hypermarché des Hauts-de-France se dit fière de participer à l'effort collectif. Voici son témoignage :

"Tous les matins on se dit qu'il faut qu'on y aille, qu'on arrive à faire en sorte que les citoyens puissent avoir à manger. Et se distraire parce qu'il y a toujours les DVD et les CD qui sont en vente. Cela peut paraître dérisoire mais ça fait du bien.

On se considère comme le personnel soignant, pas au même niveau, eux, ils sont sur notre survie et notre bien-être. Avec mes collègues, on se considère comme des personnes qui doivent rendre ce service à la nation.

Mais nous, on est aussi en première ligne en temps que caissières. Parfois, on se sent un peu isolées parce qu'on n'a pas le droit de porter de masque parce que ça peut faire peur à la population. Donc c'est un peu compliqué pour nous aussi."