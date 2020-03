"Pas des vacances" : les élèves perplexes face au collège à distance

Avec les établissements scolaires fermés jusqu'à nouvel ordre, les 12 millions d'élèves que compte la France resteront chez eux dès lundi. Mais cela ne doit pas rimer avec le mot "vacances" : tous, sans exception, auront des cours disponibles en ligne, ainsi que des devoirs à faire. La solution miracle pour occuper les enfants mais surtout pour poursuivre le programme scolaire.

"On va travailler 4 heures par jour"

"Ils nous ont dit que ce n'était pas des vacances, on va devoir travailler et ne pas se coucher tard" raconte une collégienne. Mais quand il s'agit d'avoir plus d'informations sur ces cours à distance, les réponses restent floues. "On va travailler 4 heures par jour, ils vont nous donner des devoirs, on va les faire et après ils vont mettre les corrections sur les sites internet" explique un collégien au micro d'Europe 1. Mais tous les élèves n'ont pas compris la même méthodologie, et certains sont même complètement perdus.

>> À LIRE AUSSI : Coronavirus : quelles solutions pour faire garder les enfants lundi ?

"On ne nous a rien expliquer du tout"

"On ne nous a rien expliqué du tout, on nous a juste dit qu'on allait avoir des logiciels sur le site du collège" explique l'un d'eux, d'une voix inquiète. "On va nous envoyer une feuille, soit on imprime soit on le fait sur un site ... Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris". Et il y a ceux, comme Mina, qui ont peur d'être pénalisés et qui s'inquiètent pour leur résultat : "ce qui est gênant (...) c'est que c'est l'oral qui est le mieux pour faire monter la moyenne" explique cette élève de 6ème, en référence aux notes de participations orales.

Avec des cours en ligne, les élèves qui comptaient sur leur bonne volonté en classe et leur participation active plutôt que sur les interrogations écrites vont devoir changer de stratégie pour obtenir la moyenne. Un sentiment partagé par la porte-parole du syndicat SNUIPP-FSU qui a peur que ce dispositif de cours à distance augmente les inégalités.