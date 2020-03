Coronavirus : quelles solutions pour faire garder les enfants lundi ?

"C’est une situation totalement inédite dans l’histoire de France", a assuré le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer hier soir sur France 2. Face au coronavirus et après la fermeture des écoles, annoncée jeudi soir par Emmanuel Macron, les activités périscolaires ainsi que la plupart des activités sportives et culturelles sont annulées tout comme les colonies de vacances de Pâques. Un immense casse-tête commence pour les parents, qui vont avoir 48 heures pour s’adapter. Mais grâce notamment aux cours à distance et à des propositions de modes de garde, des solutions s’esquissent pour les parents, afin que les enfants continuent d’apprendre et pour les modes de garde.

Les établissements accueillants plus de 10 enfants sont fermés

L’enseignement à distance déployé par le Cned, par exemple, s’appelle "Ma classe à la maison", disponible sur ordinateur : des mémos, des exercices, des explications dans chaque matière... les élèves pourront ainsi continuer à suivre le programme scolaire de la grande section de maternelle jusqu’à la Terminale. Mais le principal problème réside dans la garde des enfants. Pour les salariés qui ne peuvent recourir au télétravail, un arrêt maladie de 14 jours pour l’un des deux parents pourra être délivré. Tous les établissements scolaires sont fermés au moins jusqu'au 6 avril mais il restait un doute sur les assistantes maternelles et les crèches de petite taille.

"Les établissements d'accueil du jeune enfant accueillant plus de dix enfants sont fermés. Sont donc concernées les crèches, les maisons d'assistantes maternelles...", a précisé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran. "En revanche, les structures qui accueillent moins de dix enfants, doivent être maintenues : c'est le cas des micro-crèches, et des assistantes maternelles qui peuvent ainsi maintenir leur activité".

Concernant les enfants du personnel hospitalier mais aussi des pharmaciens et toutes les professions qui luttent en première ligne contre le coronavirus, un service minimum va être mis en place. Si vous êtes concerné, vous devez emmener votre enfant dans son école habituelle lundi matin. Les enfants seront ensuite regroupés le lendemain en fonction de leur nombre dans d’autres établissements.

Les parents qui ne peuvent pas faire de télétravail pourront bénéficier automatiquement d'un arrêt maladie, les démarches étant faites par leur employeur.