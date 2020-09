Coronavirus : 31.459 morts en France, l'épidémie progresse

Quelques minutes après les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran sur de nouvelles mesures restrictives contre le coronavirus, le dernier bilan disponible fait état de 31.459 morts en France, soit 43 de plus que la veille. Par ailleurs, 13.072 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés depuis le dernier pointage. Autre signe que la circulation du virus se renforce, le taux de positivité des tests est désormais de 6,2%, contre 6,1% mardi.

Un risque de surcharge pour les services de réanimation

En tout, 783 malades du virus ont été nouvellement admis à l'hôpital entre mardi et mercredi, dont 130 en réanimation. 4.244 malades du Covid ont été hospitalisés sur les sept derniers jours, dont 675 en réanimation.

Désormais, la principale crainte est que l'afflux massif de malades submerge les hôpitaux et les services de réanimation. "La part des patients Covid dans les réanimations a commencé à réaugmenter et atteint 19% au niveau national", selon les chiffres du ministre de la Santé.

Les métropoles sous surveillance

La plupart de ses grandes villes, dont Paris et sa couronne, sont désormais en "zone d'alerte" renforcée ou maximale à cause de l'épidémie de Covid-19, et les bars et restaurants vont même être fermés à Marseille et en Guadeloupe. La métropole d'Aix-Marseille et l'île antillaise ont été classées mercredi en "zone d'alerte maximale", dernier niveau avant l'état d'urgence sanitaire, selon le nouveau classement des autorités.