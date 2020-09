Coronavirus : 16 morts en Guadeloupe en une semaine

EN DIRECT

La circulation du coronavirus se poursuit en France et dans le monde. Mardi, le taux de positivité des tests a une nouvelle fois augmenté dans l'Hexagone et plus de 10.000 nouveaux cas ont été recensés. Un Conseil de Défense est prévu mercredi ou jeudi, a indiqué mardi l'Elysée à l'AFP. De nouvelles mesures restrictives sont attendues, notamment à Paris.

En une semaine, 16 décès dus au coronavirus ont été enregistrés en Guadeloupe, a indiqué la préfecture mardi, un nombre record depuis le début de l'épidémie, portant à 42 le nombre total de morts dans l'archipel. La Guadeloupe est très nettement au-dessus du seuil d'alerte du taux d'incidence avec 290,54 personnes positives pour 100.000 habitants sur une période d'une semaine. Le taux de positivité augmente : à 22,57% il est au-dessus du seuil d'alerte fixé à 10%. Le facteur de reproduction du virus (1,05) est "stable et proche de 1", et la préfecture entend le faire passer "en dessous de 1", annonce la préfecture.

En France, le dernier bilan de l'épidémie, publié mardi soir, montre que la circulation du virus se poursuit. Le taux de positivité des tests a augmenté pour le quatrième jour d'affilée, pour s'établir à 6,1%, selon les données publiées par Santé publique France. 10.008 nouveaux cas ont ainsi été détectés en 24 heures. Le pays compte désormais 31.416 morts du Covid-19, soit 68 décès supplémentaires en une journée. Dans les hôpitaux, 783 malades du virus ont été nouvellement admis dans la journée, dont 130 en réanimation. En outre, 4.244 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours, dont 651 en réanimation.

Un Conseil de Défense imminent

Un Conseil de Défense est prévu mercredi ou jeudi, a indiqué mardi l'Elysée à l'AFP, alors qu'Emmanuel Macron a déclaré que plusieurs décisions seraient prises "dans les prochaines heures", notamment pour Paris. Elles devraient être communiquées par le ministre de la Santé Olivier Véran, "soit mercredi soir, soit jeudi matin", a affirmé le chef de l'Etat en visite dans un Ehpad de Loir-et-Cher.

Vers de nouvelles mesures restrictives ?

Selon des sources concordantes, une réunion s'est tenue lundi entre l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, la mairie et la Préfecture de police de Paris et ont été envisagées, selon des sources concordantes, l'interdiction de vente d'alcool à partir de 20 heures, l'interdiction de tout rassemblement au-delà de 10 personnes, ainsi que la baisse de la jauge maximale autorisée pour les grands rassemblements de 5.000 à 1.000 personnes. Est également envisagée l'interdiction de location de salle pour des fêtes, y compris pour des mariages. Aucune mesure ne serait en revanche envisagée pour les Ehpad de la région parisienne, les transports, ni de restrictions d'horaires pour les bars et restaurants, rejetées catégoriquement par la maire de Paris Anne Hidalgo.

Le Conseil scientifique appelle de son côté à des contraintes plus strictes dans les 20 grandes métropoles. Les villes de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille et Marseille ont toutes annoncé ces derniers jours de nouvelles restrictions. Dans le Gard et les Alpes-Maritimes, le masque est désormais obligatoire dans certaines communes, les heures d'ouverture des restaurants sont limités et les fêtes étudiantes interdites.

Face au Covid, la paiement sans contact en plein boom

Le paiement par carte bancaire sans contact est devenu une habitude depuis le confinement, car "plus hygiénique" et "plus rapide". Le nombre de transactions de ce genre a augmenté de 80% en août par rapport à l'an dernier. En mai, le plafond avait été relevé de 30 à 50 euros, et aucun problème de sécurité n'en a découlé.

Une baisse des admissions pour crise cardiaque pendant le confinement

Un étude française publiée par "The Lancet Public Health" révèle mercredi que les admissions à l'hôpital pour crise cardiaque ont baissé de 30% pendant le confinement. Mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour autant : les Français auraient négligé leur santé durant cette période, ne prêtant pas attention à certains symptômes peu spectaculaires mais bien réels de l'infarctus.

L'Angleterre durcit ses restrictions

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé mardi une batterie de nouvelles restrictions concernant l'Angleterre : fermeture à 22 heures des pubs, bars et restaurants, télétravail encouragé, mariages limités à 15 participants, report du retour du public aux manifestations sportives. Le port du masque obligatoire est étendu aux employés de commerces, de bars et restaurants, et les sanctions durcies. Ces mesures seront en place pendant "peut-être six mois", a avancé Boris Johnson. Le Premier ministre en a appelé à "l'esprit d'équipe" et à la "discipline" des Britanniques pour respecter les nouvelles mesures sous peine de "devoir aller plus loin" dans les restrictions.

200.000 morts aux Etats-Unis, deux millions de cas en une semaine dans le monde

Les Etats-Unis ont enregistré mardi leur 200.000e décès attribué au Covid-19, selon l'université Johns Hopkins, le coronavirus continuant à tuer des centaines d'Américains chaque jour. Le bilan de référence de l'université basée à Baltimore a affiché 200.005 décès mardi, sur 6,9 millions de cas recensés dans le pays.

Un record de deux millions de cas de coronavirus (+6%) ont été enregistrés du 14 au 20 septembre, tandis que le nombre de décès a baissé de 10% à 37.700, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS). A l'exception de l'Afrique, tous les continents ont signalé une augmentation des cas sur cette période, l'Europe ayant en outre connu la plus forte augmentation des décès (+27% en une semaine). La pandémie a fait au moins 965.760 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre. Après les Etats-Unis, pays le plus endeuillé avec 200.005 morts, viennent le Brésil avec 137.272 morts, l'Inde (88.935), le Mexique (73.697) et le Royaume-Uni (41.788).