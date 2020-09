Coronavirus : huit nouvelles grandes villes, dont Paris, placées en en "zone d'alerte renforcée"

La courbe des nouveaux cas continue de s'envoler et la circulation du Covid sur le territoire national semble de plus en plus échapper à tout contrôle. "La situation continue de se dégrader", a déclaré lors d'une conférence de presse, mercredi en fin de journée, Olivier Véran, le ministre de la Santé. Ainsi, huit nouvelles grandes villes, dont Paris, ont été placées en en "zone d'alerte renforcée" en raison de la progression du virus, a-t-il indiqué.

Outre la capitale et sa petite couronne, les villes concernées sont Lyon, Nice, Lille Saint-Etienne, Montpellier Toulouse, Rennes, Rouen et Grenoble. La limite des rassemblements y est abaissée de 5.000 à 1.000 personnes, a précisé Olivier Véran. Par ailleurs, la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe sont placée en zone d'"alerte maximale", catégorie qui fait état de la situation sanitaire la plus critique, avant la mise en place de l'état d'urgence.

L'interdiction des rassemblements comme les fêtes locales et étudiantes, ou encore l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes entrera également en vigueur à partir de samedi dans les "zones d'alerte renforcée". Les bars fermeront de manière anticipée à partir de lundi au maximum à 22 heures. Les préfets pourront ajuster dans les prochains jours cet l'horaire de fermeture anticipée, selon le contexte local. Les salles polyvalentes seront également fermées dans ces villes pour les activités festives et associatives.