Coronavirus : 31.249 morts en France, 13.215 nouveaux cas en 24 heures

Ce vendredi, les données de Santé publique France témoignent de la vivacité de la circulation du coronavirus en France. D'après SPF, l'Hexagone compte désormais 31.249 morts du Covid-19, soit 123 de plus sur les dernières 24 heures. On dénombre également 850 nouvelles hospitalisations et 100 nouvelles admissions dans les services de réanimation.

Mais ce sont surtout les 13.215 nouveaux cas déclarés depuis le dernier pointage qui constituent la hausse la plus notable de ce bilan quotidien. À titre de comparaison, les nouveaux cas déclarés entre mercredi et jeudi - qui étaient déjà un record - pointaient à 10.593.

