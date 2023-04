Consommation : quand le sandwich rafle la mise, les restaurateurs trinquent

La pause-déjeuner à Paris est souvent un vrai budget et les restaurateurs sont les premiers à trinquer. Près de 50% des clients ont déserté les tables des brasseries de la capitale depuis le début de la période inflationniste et la baisse du pouvoir d'achat. L'ennemi juré ? Le petit sandwich du midi, 2 ou 3 fois moins cher. Sébastien, gérant d'un restaurant parisien, explique au micro d'Europe 1 la situation économique compliquée dans laquelle se trouve son établissement. "Si on était en 2019, on serait plein. On demanderait même à des gens de patienter parce qu'on ne pourrait pas les prendre tout de suite".

Adopter une nouvelle stratégie face à la concurrence des boulangeries

Mais désormais, les restaurants et brasseries subissent la baisse de clientèle depuis un an et demi, due à la pandémie mondiale. L'inflation post-Ukraine a également obligé les Parisiens à modifier leurs habitudes pour moins dépenser au quotidien. A commencer par manger plus souvent chez soi qu'à l'extérieur. "Ce n'est plus abordable pour une partie de la clientèle", ajoute Sébastien.

"A côté, il y a une boulangerie qui nous fait de la concurrence, ils ont énormément de monde qui vientprendre à emporter chez eux", déplore Vincent, qui a ouvert son établissement en janvier 2022. Pour rééquilibrer, certains restaurants tentent d'attirer les clients avec des petits prix. "Aujourd'hui, on fait un hot-dog à 12€, on n'est pas plus cher qu'un kebab, c'est de meilleure qualité et les frites sont maison".

Autre objectif pour ce gérant : fidéliser le client. L'établissement offre de temps en temps un café par exemple, un petit geste pour remercier et donner envie à ce client de revenir. "On le fait beaucoup plus qu'avant", confie-t-il. Avec le retour des beaux jours, le restaurateur espère que sa terrasse fera le plein.