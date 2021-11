Comment va se passer le retour sur Terre de Thomas Pesquet ?

Le temps du retour pour Thomas Pesquet. Avant de retrouver le plancher des vaches, plusieurs étapes sont nécessaires. La capsule Crew Dragon, qui ramène les quatre astronautes sur Terre, devra d'abord se détacher de la station spatiale internationale (ISS) : c'est le désamarrage. La capsule fait ensuite un tour complet de la station, "pour vérifier ce qui est cassé ou abîmé à l'extérieur, et qu'on ne peut voir visuellement lorsqu'on est à l'intérieur de la station", explique Michel Tognini, ancien astronaute, à Europe 1. "Ils vont faire ce tour tout doucement pendant quelques heures." Au total, Thomas Pesquet et ses équipiers passeront entre 15 et 18 heures dans la capsule. Elle sera pilotée à distance par la NASA et SpaceX.

Un voyage éprouvant pour les astronautes

La phase la plus délicate commence à l'entrée dans l'atmosphère, c'est la désorbitation. La dernière heure du voyage s'annonce vertigineuse : "C'est assez violent, notamment le fait de subir la gravité terrestre qui est importante", détaille Michel Tognini. "Puis le freinage va commencer, ils vont faire de 3 à 5 fois leur poids", reprend-il. "Ils vont se sentir extrêmement lourds, c'est-à-dire quand on va lever le bras ou quand on essaie de bouger un peu son corps, ça va être extrêmement difficile." La capsule Crew Dragon va pénétrer dans l'atmosphère à une vitesse d'environ 27.000 km/h, puis freiner dans sa course vertigineuse. À cette étape, la température peut monter jusqu'à 1.600 degrés à l'extérieur de l'appareil.

Ensuite, plusieurs parachutes ralentiront encore davantage la capsule pour atteindre une vitesse moyenne de 20 km/h avant l'amerrissage. Il se fera soit dans l'Atlantique, soit dans le golfe du Mexique, en fonction des conditions météorologiques. Pour le moment, l'arrivée est prévue vers 4 heures du matin dans la nuit de lundi à mardi. Vous pourrez suivre les opérations en direct sur le site du Centre national d'études spatiales.