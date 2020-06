Comment réussir son œuf mollet dans les Ramens ?

C'est l'un des accompagnements les plus importants dans votre bol de ramens : le nitamago, l’œuf mollet et mariné. Après presque trois mois sans pouvoir mettre les pieds dans un restaurant, vous êtes découragé par la bataille des réservations dans les établissements japonais parisiens pour pouvoir déguster un plat typique du pays du soleil levant ? Rassurez-vous, dans La table des bons vivants, sur Europe 1, Laurent Mariotte vous livre le secret pour réussir la cuisson de cet élément indispensable des nouilles japonaises.

6 minutes dans de l'eau bouillante

Pour se faire, il faut se munir de 6 œufs, 50 millilitres de tsuyu, de saké de cuisson, 25 millilitres de sauce soja et de mirin, mais aussi d'une cuillère à café de gingembre et d'une pincée de poivre. Dans une première casserole, faites bouillir suffisamment d'eau pour y plonger entièrement vos œufs, puis plongez-les "pendant 6 minutes". Pendant ce temps, dans une autre casserole, préparez la marinade traditionnelle des ramens.

La préparation de la marinade

Versez-y les autres ingrédients préalablement cités et porter le tout à ébullition, avant de laisser refroidir. Retournez à vos œufs, qui devraient être cuits, et plongez-les dans de l'eau glacée pendant cinq minutes. Retirez ensuite délicatement les coquilles en les laissant dans l'eau. Cette étape franchie, prenez un récipient plutôt plat mais assez haut pour pouvoir y mettre les œufs. Versez-y la marinade qui a eu le temps de refroidir, prenez délicatement vos œufs et faites les rouler pour qu'ils s'en imprègnent de façon homogène.

Il ne vous reste ensuite qu'à refermer le récipient avec un couvercle et à le glisser dans votre frigo pendant 24 à 48 heures.