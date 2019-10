Comment rester toute sa vie avec un partenaire qui n'a pas autant de libido ?

Les hommes ont-ils plus de libido que les femmes ? L'idée est tout cas souvent répandue. Les hommes auraient plus de désir que les femmes et auraient envie plus régulièrement de faire l'amour. Mardi, dans Sans rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc, a livré son analyse sur la question tout en abordant la question de l'addiction sexuelle.

La question de Bernard, 43 ans

Comme tous les hommes, ma libido est très importante. J’ai envie de faire l’amour tous les jours, et si je pouvais plusieurs fois par jour. En tout cas, j’y pense tout le temps. Comment pourrais-je rester toute ma vie avec une femme puisqu’elles n’ont pas autant de libido que les hommes ?

La réponse de Catherine Blanc

"Avoir tout le temps envie de faire l'amour signifie que nous laissons peu d'espace pour autre chose que la sexualité. Le corps humain est mû par des désirs et des pulsions. Le désir n'est toutefois pas qu'une expression sexuelle, c'est aussi une expression de vie qui alimente notre créativité, notre sens artistique, notre ambition professionnelle, notre joie de vivre et de communiquer avec les autres. Si la sexualité est le seul moyen de communiquer avec l’autre - ou avec soi-même - cela pose question.

Est-ce que tous les hommes ont réellement une libido plus importante ? N'est-ce pas seulement la pornographie qui véhicule cette idée ?

La pornographie véhicule cette idée tout comme l’histoire de l’humanité. Nous avons toujours pensé que l'homme est désirant et que la femme ne l'est pas. Les femmes n'ont pas lieu d'être désirantes puisque sinon elles sont vues comme des "salopes". C'est quelque chose de très ancré depuis longtemps et nous avons du mal à nous en départir. Donc, d'après ce système de pensée, les hommes sont toujours en train de penser à la sexualité et les femmes peuvent les voir comme des pervers en puissance.

C'est quoi l'addiction sexuelle ?

Etre accro au sexe c'est penser à l'acte et le faire tout le temps. Visionner très régulièrement des films pornographiques ou des images érotiques sur internet peut être aussi considéré comme de l'addiction. C’est extrêmement polluant pour l'individu qui a besoin de ce "shoot" émotionnel et d'excitation. La relation de l'individu avec le monde devient évidemment sclérosée. L'addiction est plutôt l'expression d'une souffrance plutôt que d'un désir.

Pour les addicts, est-il nécessaire de trouver un partenaire avec la même libido ?

C’est difficile à dire parce que dans un premier temps la partenaire va laisser penser qu'elle a les mêmes désirs que lui car, pour s’attacher l’un à l’autre, nous surjouons un peu nos capacités. Mais, très vite, cela va s'essouffler. Et puis, en général, nous nous mettons en relation avec des personnes qui ne sont pas comme nous mais qui nous complètent. Celui qui a plein de désir rencontre souvent celui qui, comme par hasard, en a beaucoup moins.

Un homme addict peut toutefois rencontrer une femme avec les mêmes désir, c'est ce que l'on appelle les nymphomanes. Le terme est employé pour qualifier des femmes très portées sur la sexualité et très libres. Mais, en réalité, une nymphomane c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété de l'existence et qui ne se reconnaît que dans le désir partagé avec l'autre. C'est plutôt l'expression d'une souffrance que d'une liberté sexuelle."