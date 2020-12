Comment observer les Géminides, la pluie d'étoiles filantes qui va s'abattre cette nuit

Comme tous les ans à la même période, vers les 13 et 14 décembre donc, les Géminides vont s'abattre sur la France cette nuit. Pas de souci dès lors si vous ne parvenez pas à trouver le sommeil cette nuit. Si la météo le permet, il vous sera possible d'observer cette pluie d'étoiles filantes. Comment ? Tout d'abord, il faudra observer le ciel à un horaire particulier, entre une heure et deux heures du matin. Pour Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie, il s'agit "ensuite de s'éloigner des lumières parasites", comme il le rappelle dimanche soir sur Europe 1.

"Un très beau spectacle à l'oeil nu"

Le spécialiste conseille également de "s'installer confortablement, surtout au mois de décembre, comme il ne fait pas très chaud". "Il faut par exemple s'installer sur une chaise longue et mettre une couverture assez solide pour regarder confortablement une dizaine ou une quinzaine de minutes", ajoute-t-il. Et pas besoin d'instruments particuliers pour profiter de l'événement : "C'est un très beau spectacle à l'œil nu."

"Au maximum près d'une centaine d'étoiles filantes"

"C'est un essaim d'étoiles filantes qui est très visible", poursuit Olivier Las Vergnas. "Il peut y avoir au maximum près d'une centaine d'étoiles filantes pendant une heure au milieu de la nuit." "C'est lié à un astéroïde, Phaéton, qui dans ses rotations autour du Soleil laisse des filaments de poussière, un peu comme des traces de pneus sur un circuit de voiture", explique-t-il. "Et tous les ans à cette période-là, on rencontre des poussières parce qu'on traverse ces filaments." Pas de panique pour les malchanceux sous les nuages donc, ce n'est que partie remise.