Comment cuisiner les châtaignes ?

L’automne est là, à nous les parties de cueillettes dans les bois. Et si les champignons sont les stars invétérés de la saison, les châtaignes ne sont pas en reste surtout dans les Cévennes (14% d’entre elles sont produites là-bas). Mais comment les consommer et les conserver ? Marion Sauveur nous livre ses conseils.

La méthode traditionnelle

"En Cévennes, on sèche la châtaigne. On la sèche dans un bâtiment qui s'appelle une clède. Une clède, c'est un séchoir traditionnel c'est un bâtiment qui est en pierre sèche avec une toiture en lauze donc en pierre", explique la castanéicultrice, Émilie Manifacier Peyric au micro de Marion Sauveur. "Elles vont sécher entre 5 à 7 semaines tranquillement grâce à un petit feu, une petite chaleur entre 20 et 23 degrés et qui va déshydrater la châtaigne." Par la suite, elles sont décortiquées et stockées… Elles sont ensuite transformées en farine pour cuisiner ou dans une soupe appelée "bajanat", un plat typique des Cévennes.

À la maison

La préparation de la châtaigne demande un peu de temps, mais rien de très compliqué ni de très long quand on connaît ces quelques astuces… Commencez par les laver et les trier. Plongez-les dans l’eau froide et écartez celles qui surnagent : elles sont sèches ou creuses. Passez à l’épluchage. Pour les griller à la poêle, ouvrez légèrement l’écorce avec la pointe d’un couteau. Une fois cuites, elles s’ouvriront toutes seules. Pour une cuisson à l’eau, entaillez la lunule (la partie la plus claire) de part et d’autre. Plongez les châtaignes dans l’eau froide et patientez 3 min après ébullition. Égouttez-les et passez-les sous l’eau froide ; l’écorce et la petite peau amère partent par simple pression des doigts. Vous pouvez ensuite les déguster avec des légumes de saisons comme les potirons.