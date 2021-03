Comment bien préparer les rouleaux de printemps ?

Dans la cuisine asiatique, il existe deux plats appelés "rouleaux de printemps". Il y a la version chinoise, frite, et la version vietnamienne, qui ne l'est pas. En France, on désigne plutôt la seconde quand on parle de rouleaux de printemps. Mardi dans "Historiquement vôtre", Olivier Poels revient sur l'origine de ce plat et en donne une recette à réaliser en quelques étapes seulement.

Il existe deux recettes de rouleaux de printemps dans la cuisine asiatique, que l'on confond souvent. Il y a une version chinoise, faite d'une crêpe de farine de blé, farcie uniquement de légumes, et frite. Si vous commandez un rouleau de printemps en Chine, c'est cette version que l'on vous apportera. Ce met chinois est lié à une tradition : lors du nettoyage printanier des tombes, on emportait chaque année au cimetière des victuailles précuites et faciles à manger.

Un met léger

Ce qu'on appelle chez nous rouleau de printemps est un met d'origine vietnamienne. Il s'agit d'une galette de riz farcie avec des vermicelles, des crevettes, du porc, des pousses de soja et des herbes. Les origines de ce plat ne sont pas très claires, mais on pense qu'il était surtout préparé au moment où arrivait le printemps, comme un plat léger à manger après les excès des fêtes du nouvel an.