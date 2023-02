«Comme chaque année, on le fait» : le Salon de l'Agriculture retrouve son public

Le président de la République Emmanuel Macron occupe le terrain au Salon de l'Agriculture. Depuis ce samedi matin, des poignées de mains, des dégustations et quelques annonces présidentielles s'enchaînent. La grande messe de la ruralité se tient jusqu'au 5 mars prochain porte de Versailles, à Paris. Emmanuel macron arpente les allées de la plus grande ferme de France depuis 7 heures en ce jour d'ouverture du Salon.

"Rencontrer le terroir"

Ils sont beaucoup à avoir coché la date dans leur calendrier. C'est le cas de Patricia, levée de bonne heure elle est venue avec son fils de quatre ans. "Comme tous les ans, on le fait. C'est pour amener notre petit Massoud, pour qu'il fasse la découverte des différents animaux", se réjouit cette maman. "On va aller voir tous les animaux de la ferme, comme les poules et leurs œufs qui vont éclore", ajoute son fils. Dans les allées, la paille jonche le sol et il faut aussi parfois jouer des coudes pour se frayer un chemin.

Pierre est étudiant en école de commerce et découvre pour la première fois l'ambiance du Salon de l'Agriculture. "L'objectif est de rencontrer un peu le terroir et de venir avec les copains passer un bon moment. Pour moi, c'est la première année, mais ça peut devenir une tradition rapidement je pense", affirme-t-il.

"Il ne faut pas laisser les agriculteurs de côté"

Face à Pierre, Frédéric dorlote sa vache avec laquelle il est venu depuis la Haute-Saône. Son intention : faire découvrir son métier d'agriculteur. "Beaucoup de personnes s'aperçoivent que l'agriculture est importante en France et qu'il ne faut pas laisser les agriculteurs de côté. On a beaucoup de visiteurs qui s'arrêtent sur le stand pour nous poser de vraies questions. Les agriculteurs et les producteurs se lèvent tous les jours et travaillent très très dur. Et cela, beaucoup de personnes l'oublient", souligne l'agriculteur. Un message que Frédéric espère faire passer à un maximum de monde durant cette semaine du Salon de l'Agriculture.