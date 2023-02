Salon de l'Agriculture 2023 : Macron appelle les distributeurs à «faire un effort sur leurs marges»

EN DIRECT

Le président Emmanuel Macron a appelé samedi les groupes de grande distribution à contenir leurs marges pour lutter contre l'envolée des prix alimentaires. "Ceux qui doivent faire un effort sur leurs marges, c'est les distributeurs", a déclaré le chef de l'Etat au cours de sa visite au Salon de l'agriculture.

L'accord avec le Mercosur "pas possible" si l'Amérique latine ne respecte pas les normes environnementales, selon Macron

Le président français Emmanuel Macron a prévenu samedi qu'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur ne serait "pas possible" s'ils ne respectaient pas les mêmes contraintes environnementales que les Européens.

"Un accord avec les pays du continent latino-américain n'est pas possible s'ils ne respectent pas comme nous les accords de Paris (sur le climat) et s'ils ne respectent pas les mêmes contraintes environnementales et sanitaires qu'on impose à nos producteurs", a dit Emmanuel Macron en marge de sa visite au Salon de l'agriculture.

Emmanuel Macron appelle à un "plan de sobriété" sur l'eau

Le président Emmanuel Macron a appelé samedi à "un plan de sobriété sur l'eau" sur le modèle de la "sobriété énergétique", évoquant "la fin de l'abondance, lors d'une visite du Salon de l'agriculture à Paris, sur fond de déficit de pluies record à l'échelle nationale.

"On sait qu'on sera confronté comme on était l'été dernier à des problèmes de raréfaction (d'eau): plutôt que de s'organiser sous la contrainte au dernier moment avec des conflits d'usage, on doit planifier tout ça", a expliqué le chef de l'Etat, en appelant à "mieux récolter l'eau de pluie", "avoir moins de fuites dans les réseaux d'eau" et "mieux répartir l'utilisation de l'eau potable selon les usagers", notamment en "continuant de produire et d'investir sur des rétentions collinaires".

Le président annonce qu'il se rendra en Chine "début avril"

Emmanuel Macron a annoncé samedi qu'il se rendrait en Chine "début avril", en appelant Pékin à "nous aider à faire pression sur la Russie" afin de "stopper l'agression" et "bâtir la paix". Au lendemain de la publication par la Chine d'un document appelant à des pourparlers de paix et une "solution politique", le chef de l'Etat français, qui s'est exprimé en marge d'une visite du Salon de l'agriculture, a expliqué que cette paix n'était "possible que si elle passe par un arrêt de l'agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien".