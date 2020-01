Colori : pas besoin d’écrans pour initier les enfants à la technologie (dès 3 ans) !

LA FRANCE BOUGE

Colori propose des activités d'inspiration Montessori sans écran, sélectionnées et inventées pour initier nos enfants à la technologie, au code et à la logique informatique, dès 3 ans. Les enfants découvrent les aventures de Hayo le Robot, apprennent à créer des algorithmes, à programmer, à coder en système binaire, sans utiliser aucun écran.

Colori forme aussi les parents et les éducateurs à l’animation de leurs activités, et proposent des ateliers en accueils de loisirs et dans leur lieu laboratoire, La Maison Colori. En formant les enseignants et les parents, en allant dans les écoles et les centres de loisirs, elles veulent s’adresser à tous les enfants, de tous milieux sociaux pour construire une société plus inclusive où l’égalité des chances deviendra la norme.

Amélia et Perrine sont convaincues qu’un enfant qui comprend grandira en citoyen éclairé. Parce que comprendre c’est devenir acteur, c’est prendre du recul et acquérir de bons réflexes. Amelia Matar, fondatrice de Colori : "Pas besoin d’écrans pour initier les enfants à la technologie !"