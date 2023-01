Inondations, manque d'eau potable... Les conséquences désastreuses de la disparition des glaciers

Plus de 100.000 glaciers sont condamnés à disparaitre d'ici 2100. C'est le constat alarmant d'une étude réalisée par une équipe de glaciologues internationaux et publiée dans la revue Science. Certains glaciers, notamment les plus petits, disparaîtront inévitablement. Évidemment, le réchauffement climatique est la principale cause et la fonte des glaces mais leur disparition pourrait également avoir des conséquences dramatiques partout dans le monde, pour les animaux, les humains mais aussi pour le climat.

Dans le pire des cas, la quasi-totalité des glaciers pourrait disparaitre

Pour arriver à ce constat, les glaciologues ont établi plusieurs scénarios. Le premier suit les recommandations de l'accord de Paris sur le climat qui prévoit de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Dans ce cas-là, 49% des étendues de glace du monde disparaitront d'ici à 2100. Le second scénario, beaucoup plus pessimiste, prévoit une augmentation de la température de 4 degrés. Mais cette fois-ci, ce sont 83% des glaciers qui pourraient disparaître.

Sauf que la présence de glace est nécessaire pour la planète : leur fonte pourrait réduire considérablement les réserves d'eau potable, augmenter le niveau des océans et modifier la température des eaux. Cela aurait donc également des conséquences dévastatrices sur la biodiversité marine. Sur terre, la fonte des banquises fragilise d'ores et déjà la vie animale, obligeant certaines espèces à migrer et accentuant la disparition d'espèces déjà en danger, comme les ours polaires ou les manchots empereurs.

Mais la fonte des glaciers pourrait aussi aggraver les problématiques climatiques. Les risques d'inondations seraient plus élevés, et les canicules encore plus extrêmes et dévastatrices, à cause du manque d'eau potable et de l'absence des étendues de glace pour refroidir l'atmosphère.

Réduire le réchauffement climatique

Une autre conséquence, un peu moins connue, concerne leur albédo. La glace est l'élément terrestre le plus efficace pour réfléchir l'énergie reçue par le soleil et la renvoyer vers l'atmosphère. Sans cela, le réchauffement de la Terre pourrait empirer. Mais selon les glaciologues de la revue Science, il serait encore possible de ralentir le phénomène. Pour cela, une seule solution : lutter contre le réchauffement climatique, en réduisant notre consommation d'énergies fossile et en limitant la déforestation et ce, le plus rapidement possible.