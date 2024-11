Cité des sens : une cinquième édition à Paris pour faire découvrir le toucher

Après l'odorat, l'ouïe et la vue, c'est le toucher qui est à l'honneur. La Cité des Sciences à Paris, en partenariat avec Europe 1, propose un week-end d'animations et d'ateliers pédagogiques. Ce samedi et dimanche sensoriel sera l’occasion de comprendre pourquoi le toucher permet les sensations les plus fortes.

Tout au long de l'événement, le public pourra ainsi explorer le sens du toucher à travers une multitude d'activités et de médiations immersives. "Pour les plus grands, on aura un atelier de modelage ou de tour de potier pour découvrir le métier de la poterie où là on a vraiment du sens du toucher", explique Marie Becher, organisatrice de cette cinquième édition, à Europe 1.

"Il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches"

"Vous aurez un casque VR et vous allez ressentir en fait des vibrations, des pressions, mais qui vont vraiment vous donner l'impression d'être sous une petite pluie, dans un courant d'air ou de vous faire par exemple attaquer par des boules de neige. Vous allez vraiment ressentir des sensations", indique-t-elle. Un événement "à tester" et "à partager en famille". "Il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches et de se salir les mains pour ce week-end", conclut-elle.