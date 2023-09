Cité des sens : une quatrième édition à Paris pour en mettre plein la vue aux visiteurs

Êtes-vous incollable sur la vue ? Le festival Cité des sens continue ce dimanche, pour sa quatrième édition à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Après l’odorat en 2020 et 2021, et l’ouïe en 2022, cette année, la vue est mise à l’honneur avec au programme, anatomie de l’œil, jeux de lumières, réalité augmenté, photographie et bien plus. Europe 1 s'y est rendue.

Des illusions d'optique à en donner le tournis, un kaléidoscope géant tout en couleur... La Cité des sciences est décidée à en mettre plein la vue, avec une trentaine d'activités prévues.

Les quatre axes majeurs de l'exposition

"On a travaillé sur quatre axes majeurs", précise Marie Becher, cheffe de projet pour le festival, qui dévoile au micro d'Europe 1 une partie de ces activités. "Le premier (axe) est d'expliquer comment ça fonctionne, ce qu'est la vue, les pathologies... On a un deuxième axe sur la lumière parce que s'il n'y en a pas, on ne voit pas, donc c'est important de parler du visible, des couleurs".

Il y a un troisième axe "sur ce qu'on peut appeler l'œil amplifié", poursuit-elle, "c'est-à-dire comment on va améliorer notre champ de vision, mieux voir avec des lunettes de vue tout simplement ou pouvoir repousser les limites en regardant fans l'infiniment petit avec des instruments de mesure. Et on a un dernier axe autour de l'image, de la photographie", complète Marie Becher.

Petits et grands pourront donc créer leurs propres lunettes 3D ou encore s'initier à l'écriture en braille. Il y a en prime, ce week-end, des tests de vue pour toute la famille. De quoi y voir plus net !

Tarifs : 13 euros / 10 euros pour les moins de 25 ans, étudiants 65 ans et plus, enseignants, familles nombreuses / Gratuit pour les moins de 2 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes handicapées et leur accompagnateur. Horaires : dimanche de 10 heures à 19 heures.