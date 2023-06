La Cité des sciences et de l'industrie accueille la deuxième édition de l'Orchestre culinaire

Et si vous pouviez cuisiner en dessous de gigantesques maquettes d'avion suspendues avec de vrais chefs ? C'est ce que propose ce week-end la Cité des sciences et de l'industrie avec la deuxième édition de son "Orchestre culinaire", dont Europe 1 est partenaire. Avant l'arrivée des apprentis cuisiniers, l'heure est aux derniers préparatifs.

Dans le grand hall de la Cité des sciences, une centaine de postes de cuisine sont en train d'être installés. "On a à peu près 150 tables qui sont là, 150 plaques de cuisine, autant d'ustensiles pour que tous puissent les utiliser", détaille Malek Chehab, chef de projet événementiel à la Cité des sciences, en déambulant dans l'endroit où va se dérouler le grand atelier de cuisine.

Cours de cuisine et ateliers thématiques

"Sur la scène, les chefs des ateliers géants cuisineront et seront filmés, surtout pour diffuser leurs gestes, ceux que les participants vont faire et reproduire. Ils vont cuisiner tous ensemble deux recettes différentes, à base de craquelins, de langoustines pour l'une, et puis une île flottante aux asperges et à la fraise pour l'autre", ajoute Malek Chehab.

Plusieurs autres ateliers sont également proposés : fabrication de maki, de ceviche, mais aussi de sandwichs bao ou encore de cocktails. "C'est vraiment la notion de plaisir, de gourmandise, d'échange entre soi. Quand on cuisine, c'est vraiment la cuisine des vacances, la cuisine simple mais riche." Des ateliers qui dureront jusqu'à dimanche après-midi.