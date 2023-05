Cigarettes électroniques jetables : après l'Australie, la France peut-elle décider de les interdire ?

Pionnière de la lutte contre le tabagisme, l'Australie a annoncé mardi des mesures strictes pour limiter le vapotage, comme l'interdiction des cigarettes électroniques à usage unique. En 2012, le pays était devenu le premier à imposer le paquet de cigarettes "neutre", une politique copiée depuis par de nombreux autres États ensuite. Alors, cette interdiction décidée dans les Antipodes peut-elle inciter les autorités françaises à en faire de même ?

En tout cas, une proposition de loi transpartisane a été déposée à l'Assemblée nationale en novembre 2022. Signée par une trentaine de députés, elle demande le retrait immédiat de la cigarette électronique jetable, autrement appelée la Puff, mais n'a pas encore été mise à l'ordre du jour dans l'hémicycle.

"Un marketing très agressif" et un impact environnemental

Il n'y a pas que ces députés qui demandent leur interdiction. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde lundi 1er mai, plus de 20 personnalités - tabacologues, médecins, défenseurs de l'environnement - la réclament. Interrogée par Europe 1, l'une d'entre elles, Marion Catteli, directrice d'Alliance contre le tabac, espère que l'Australie servira d'exemple à la France.

Selon Marion Catteli, il est urgent d'agir auprès des plus jeunes. "La cigarette électronique jetable a un marketing très agressif qui cible les plus jeunes avec des goûts type choco-noisette, raisin-glacé, fraise Tagada et autres en référence à des noms de bonbons", dénonce-t-elle au micro d'Europe 1. Pour elle, il s'agit là d'un "détournement le plus total de l'usage qui était fait de la cigarette électronique".

La directrice d'Alliance contre le tabac "invite vraiment de manière urgente maintenant les décideurs à agir en raisons de vrais problèmes sanitaires et environnementaux". En novembre, les écologistes ont effectivement fustigé une "aberration écologique" au moment de déposer la proposition de loi.