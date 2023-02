Chômage : dans le Nord, les bébés des parents demandeurs d'emploi sont prioritaires à la crèche

Dans cette crèche du centre social de Marcq-en-Barœul, près de Lille dans le Nord, 20 % des places sont réservées à des parents en recherche d'emploi, comme Maëva qui a pu en bénéficier pour son petit Izio lorsqu'elle multipliait les entretiens d'embauche. La maman au chômage reconnait la nécessité du dispositif : "Faire des rendez-vous d'entretien avec les enfants, c'est pas top. Heureusement qu'il y a eu la crèche parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait." D'autant que "papy et mamie travaillent... du coup, ça n'aurait pas été facile."

Et ces crèches ont aussi pensé à élargir les horaires, en permettant aux parents de déposer leurs bébés dès 7 heures du matin et de pouvoir venir les chercher jusqu'à 19 heures. Cela a notamment permis à Julien de rechercher un emploi plus sereinement : "Ça m'a laissé une grande liberté pour postuler à des offres d'emploi. On peut vraiment s'organiser pour faire des journées pleines en termes de recherche d'emploi."

Insertion professionnelle et réussite éducative

Ce service, labellisé par la CAF du Nord, garantit donc l'accueil des enfants jusqu'à leur scolarité, l'assurance d'une éducation bien encadrée selon Fabien Versmessen, le directeur du centre. "Ça laisse quand-même une forme de souplesse et un confort pour la personne qui peut se consacrer pleinement à ce retour à l'emploi. C'est un peu un dispositif gagnant-gagnant, à la fois pour le parent dans son insertion professionnelle et à la fois pour l'enfant, dans son développement et sa réussite éducative."

Dans cette crèche de Marcq-En-Barœul, 85 % des parents qui s'y sont inscrits dans le but de l'insertion professionnelle ont réussi à retrouver un emploi.