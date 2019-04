Chicco alerte sur une boucle de siège auto pour bébé défectueuse

Le fabricant italien de matériel pour enfants Artsana a lancé une alerte jeudi concernant la boucle de ceinture de sécurité défectueuse sur l'un des sièges auto pour bébé de la marque Chicco. Le fabriquant lance un programme de remplacement volontaire.

"Lors d'un test dynamique spécifique effectué par l'Adac (Fédération Automobile Clubs d’Allemagne) avec l'ICRT, International Consumer Research & Testing, il a été constaté la rupture d'un composant du système du harnais", informe Artsana dans un communiqué précisant que la vitesse et les charges utilisées pour cet essai dépassent les exigences européennes. "Chicco Oasys i-Size est conforme à la réglementation de sécurité européenne la plus stricte et la plus récente", assure le document.

De nombreux produits concernés. Chicco lance donc un programme de remplacement volontaire de cette boucle de ceinture pour les modèles Oasys i-Size code 79598 et code 79133, dont les numéros de série sont compris entre 00008139 et 00013590, distribués entre le 27 septembre 2018 et le 4 avril 2019. Pour savoir si leur siège auto est concerné, les utilisateurs sont invités à regarder sur l'étiquette placée sous la coque indiquant le numéro d'homologation 000016 et le numéro de série. Les clients concernés peuvent demander le remplacement de cette boucle en contactant le service clientèle de la marque (https://www.chicco.fr/nous-contacter.html).