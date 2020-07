Chassé-croisé : les contrôles de camions se multiplient pour éviter les accidents

REPORTAGE

Deux jours après le grave accident de la Nationale 2, qui a causé la mort de quatre enfants à Laon, dans l'Aisne, le chauffeur du poids lourd vient d'être mis en examen pour "homicide involontaire". Il venait, quelques dizaines de minutes auparavant, de commettre un délit de fuite un peu plus au sud, à Soissons. En cette période de grande transhumance sur les routes et donc de risque accru d'accidents, les contrôles des camions se renforcent, comme sur l'autoroute A3, au nord de Paris, où circulent chaque jours 16.000 poids-lourds.

Objectif : faire "baisser l'accidentalité"

"Le monsieur, il a plein de choses : le contrôle technique, l'extincteur, le pneu lisse", détaille le CRS Sébastien à propos d'un poids lourd immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le cumul des infractions constatées représente un risque pour le chauffeur et les autres conducteurs : "Mises bout à bout, ces petites choses font que ses organes de sécurité ne fonctionnent pas bien, s'il doit faire un freinage d'urgence parce qu'une voiture qui tombe en panne devant lui." "Quand on a tort, on a tort", assume le chauffeur du poids lourd incriminé. "Nous, notre travail, c'est de conduire. Après, il y a des règles à suivre pour éviter des accidents."

Le récent drame de l'Aisne a profondément marqué les chauffeurs routiers. Il rappelle aussi la nécessité de multiplier les contrôles. "Faire respecter les distances de sécurité, la vitesse, les temps de conduite, les temps de repos, arriver à avoir des équipements corrects, tout cela fait baisser l'accidentalité", insiste Jean-Paul Vernet, commandant de la CRS autoroutière Nord Ile de France. "Sortir de la circulation ce type de véhicules va faire gagner des vies."

Journée noire samedi pour les départs

Les contrôles vont donc être encore plus stricts, alors que débute vendredi le grand chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens. La journée de samedi est ainsi classée noire par Bison Futé dans le sens des départs et la circulation sera "extrêmement difficile" sur une grande majorité du territoire.