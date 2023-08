Chantier de Notre-Dame : les délais des travaux seront-ils tenus même sans le général Georgelin ?

La cathédrale de Notre-Dame est depuis une semaine orpheline du "maître d'œuvre de sa renaissance". Une semaine après son décès accidentel, au cours d'une randonnée dans les Pyrénées, le général Jean-Louis Georgelin recevra un hommage national à 11 heures, présidé par Emmanuel Macron, qui prononcera son éloge funèbre. Il laisse derrière lui le rôle crucial de superviseur dans la restauration du monument, dont la fin des travaux est prévue pour la fin de l'année 2024.

La gestion du calendrier

Tailleurs, maçons, serruriers… 1.000 personnes travaillent sans relâche depuis quatre ans. Car en décembre 2024, le rendez-vous est pris et en bon général, à la tête des travaux, Jean-Louis Georgelin était intraitable. "La cathédrale sera rouverte en 2024 et rouverte à la visite. S'il n'y avait pas un délai qui mobilise tout le monde, toutes les énergies, toutes les entreprises. Eh bien, je vous assure que ça ne durerait pas cinq ans, ça durerait dix ans", déclarait-il au micro d'Europe 1 l'année dernière.

Et le plus dur, disait-il, c'est la gestion du calendrier. Sécuriser le monument, restaurer les parures, c'est fait. Ce sont ensuite les charpentiers qui ont pris le relais. La flèche de Viollet-le-Duc, elle, était l'étape la plus redoutée par le général ; elle poursuit déjà son ascension. À la fin de l'année, Notre-Dame de Paris devrait avoir retrouvé son couvre-chef. Une promesse faite par Philippe Jost, bras droit de Jean-Louis Georgelin.

"Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre c'est de nous battre plus que jamais pour tenir l'objectif, c'est-à-dire mener à bien cette restauration et rouvrir la cathédrale en 2024, dans 15 mois", rappelle-t-il. Et puis, dernière étape avant la réouverture, celle de la musique. Les 8.000 tuyaux de l'orgue seront remontés un à un tout juste à l'heure pour le premier office. Selon les informations recueillies par Europe 1, le successeur du général Georgelin devrait être Philippe Bélaval. Conseiller pour la culture d'Emmanuel Macron, son profil tient la corde pour devenir le superviseur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.