Chambéry : des défenseurs du climat bloquent temporairement l'accès à l'aéroport

Des dizaines de personnes ont bloqué samedi matin la voie d'accès de l'aéroport de Chambéry, dénonçant, selon elles, "l'irresponsabilité sociale et environnementale" des décideurs publics et de l'industrie du ski "au regard de l'urgence climatique", ont indiqué des sources concordantes.

Le rassemblement a débuté vers 09H00 et certains de la "cinquantaine" de manifestants présents se sont enchaînés à des grilles de la voie d'accès, empêchant la circulation de cars de passagers et de taxis "arrivant à l'aéroport ou en partant", a précisé à l'AFP la préfecture de la Savoie.

L'arrêt de "l'activité commerciale et de loisirs de l'aéroport" de Chambéry demandé

Une vingtaine de gendarmes ont été alors déployés sur place avant d'évacuer les manifestant vers 11H30 "sans violence et sans incident", a-t-elle ajouté.

"Dans un monde où les enjeux climatiques devraient être au coeur des préoccupations, voyager en avion vers les stations de ski est une aberration écologique et sociale", dénoncent dans un communiqué Attac Savoie et Extinction Rebellion Chambéry, à l'origine de cette "action non violente".

"Un Londonien qui se rend dans nos montagnes françaises en avion et en taxi émet 12 fois plus de CO2 que s'il venait en train et en bus", ont ajouté les collectifs, selon qui "chaque année, les sports d'hiver sont responsables de l'émission de 800.000 tonnes de CO2".

Parmi une série de revendications, ils demandent l'arrêt de "l'activité commerciale et de loisirs de l'aéroport" de Chambéry et la généralisation "des offres de transport 'train + bus'" pour se rendre en station".