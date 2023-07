Chaleur et inflation rebattent les cartes du tourisme estival en France

Après un début de saison estivale en fanfare pour le tourisme en France, quelques ombres viennent ternir le tableau au mois de juillet, avec des changements d'habitudes entre fortes chaleurs, hausses des prix et sécheresse. Si mai et juin ont été "exceptionnels", juillet, avec des températures parfois très élevées, est "plus nuancé", a résumé vendredi le ministère du Tourisme. Phénomène nouveau, plusieurs zones dans le sud de la France subissent une certaine désaffection. "Les campings du sud de la France ont vu leurs réservations reculer de 10% sur la saison", explique à l'AFP le patron de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air Nicolas Dayot.

Selon lui, les vacanciers "ont anticipé la canicule" et, par ailleurs, le surtourisme "les a dissuadés". En Corse, la saison est même présentée comme catastrophique par les acteurs du tourisme, si bien que les professionnels demandent des mesures d'urgence. Le mois de juin avait déjà été jugé "en demi-teinte" avec un taux d'occupation en baisse, selon la note de conjoncture du tourisme en Corse, qui évoquait les conditions météorologiques ou encore le contexte économique. Le ministère du Tourisme, en partenariat avec Atout France et ADN Tourisme, estiment que certaines régions du sud de la France "connaissent un léger recul".

Réchauffement climatique

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, où la côte basque pèse pour 70% de la fréquentation, une "légère baisse" par rapport à l'an passé est observée, souligne Damien Saint-Pé de l'observatoire de l'Agence d'attractivité et de développement touristiques Béarn Pays basque. "Sur le littoral, on est entre le maintien et la baisse", ajoute-t-il. Cette saison en demi-teinte dans le sud, où la chaleur est accablante, contraste avec celle des régions du nord de la France qui "enregistrent des taux d'occupation en hausse par rapport à 2022" a constaté le ministère. Côté camping, "le nord a fait un mois de juillet meilleur" qu'en 2022 malgré "une météo moyenne": "pluie ou pas pluie, les gens ont réservé, ont payé, ils sont venus", constate Nicolas Dayot.

Dans les Hauts de France, selon des chiffres rapportés par le comité régional du tourisme, le nombre de nuitées a augmentée de 6,5% en juillet sur un an dans les Gîtes de France, et de 12% sur les plateformes Airbnb et Abritel. "Le réchauffement climatique joue" reconnaît le directeur du comité régional du Tourisme, également maire du Touquet, Daniel Fasquelle: "certains habitués des vacances sur la Côte D'Azur, ont préféré profiter de la plage au Touquet ou ailleurs".

Ce léger rééquilibrage géographique n'empêche pas des perspectives positives pour la saison estivale. "La suite de la saison s'annonce aussi radieuse, avec notamment la Coupe du Monde de Rugby" en septembre et octobre, assure Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Tourisme. Dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie, la présence des touristes a été "stable" depuis le début de l'été par rapport à 2022, selon l'agence Savoie-Mont-Blanc, et des hausses sont attendues pour août et septembre.

Pouvoir d'achat

Le succès des hauts lieux du tourisme de la Région Provence-Alpes-Côte-D'azur, épicentre du tourisme estivale en France, ne se dément pas. Le festival Jazz à Juan (Juan les Pins, Alpes-maritimes), ou celui de Nice, le plus ancien festival de jazz du monde, tous deux en juillet évoquent pour l'un une édition "exceptionnelle", pour l'autre un "succès". En France, l'hôtellerie affiche des taux de réservation de plus de quatre points supérieurs à 2022 d'août à septembre et pour sa part l'hôtellerie de plein air "s'achemine" vers une hausse de 3% à 4% grâce aux mois d'août et septembre.

En revanche, la baisse du pouvoir d'achat pèse sur le secteur. Si le nombre de clients des campings ne semblent pas changer entre 2022 et 2023, le chiffre d'affaire s'annonce en recul selon la fédération nationale. "Les gens sont partis en vacances, mais ils ont tous mis dans l'hébergement", privilégiant les solutions les moins coûteuses, et il leur reste peu pour les activités annexes, explique son président Nicolas Dayot. "On sent qu'il y a une problématique lié à l'argent, l'inflation", souligne la présidente de l'Umih Centre-Val de Loire (fédération de l'hôtellerie-restauration) Sabine Ferrand. "En ruralité, il y a une baisse de la fréquentation et des paniers moyens en baisse aussi. Ca n'a rien à voir avec l'année dernière".