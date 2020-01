"Cette réforme des retraites n’est pas normale" : à Marseille, la colère des avocats

REPORTAGE

Les avocats sont vent debout contre la réforme des retraites. A Marseille, plusieurs centaines d’entre eux se sont mis en grève dans les prétoires, avant de manifester. Ils étaient 500 à se rassembler lundi matin sur les marches du palais de justice, arborant sur leurs robes noirs un rabat de couleur rouge en signe de colère. Pour eux, pas question de toucher à leur régime de retraite (un régime spécial, ndlr), qui s’autofinance et qui est excédentaire. Chaque année, 100 millions d’euros sont même reversés aux régimes déficitaires.

"C’est la volonté des avocats d’expliquer que nous avons un régime qui ne justifie aucune modification. Nous sommes autonomes et ça fonctionne très bien", assure Yann Arnoux-Pollak, bâtonnier de Marseille. "Nous estimons que cette réforme n’est pas normale et n’est pas menée intelligemment. On ne peut pas mener une réforme sans discuter et en passant en force, sauf à vouloir mépriser les gens", juge l’avocat.

"Si la réforme passe, j’envisagerais une reconversion"

La réforme entraînerait un doublement des cotisations, ce qui décourage les jeunes avocats. "Ça fait 7 ans que je suis avocat, si la réforme passe j’envisagerais une reconversion. C’est la catastrophe, beaucoup d’avocats vont soit fermer (leur cabinet) soit se mettre dans des grosses structures. A la fin du mois je me verse 1.700-1.800 euros. C’est déjà compliqué, alors si la réforme passe ce ne sera pas possible", s’alarme Me Gervais-Delafond.

Certains avocats ont décidé de se mettre en grève toute la semaine et descendront dans la rue jeudi prochain, à l’occasion d’une nouvelle journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites.