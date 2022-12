«C'est vraiment la galère», ces usagers de la SNCF qui peinent à contourner la grève

L'inquiétude commence à gagner les voyageurs privés de billet de train à quelques jours de Noël. Ce mercredi, la SNCF a annoncé que 2 TGV sur 5 seront supprimés samedi et dimanche, conséquence de la grève des contrôleurs. Pour près de 200.000 voyageurs, cela se traduit par une annulation pure et simple de leur trajet. Pour eux, le défi est de taille : trouver une solution pour contourner ces grèves et sauver leurs fêtes de fin d'année.

Dans les gares, les guichets ont rapidement pris des allures de bureaux des plaintes. Les usagers s'impatientent, à l'image de Catherine dont le réveillon à Nancy est compromis. Ce mardi, le SMS d'annulation qu'elle a reçu l'a fait bondir. "Je suis venue là, ce matin, pour la troisième fois à la gare. On nous dit d'appeler le 3635 pour essayer de trouver de nouveaux billets. Et là, on ne trouve pas de solution parce que tous les trains sont complets. J'ai regardé un train italien pour aller à Chambéry, mais il est complet. Là, ça s'avère vraiment difficile", soupire-t-elle.

"Les prix sont exorbitants"

Même problème pour Pierre qui tente de rejoindre ses enfants dans le sud. Dans la file d'attente, il tapote sur son téléphone à la recherche d'une solution de covoiturage, de location de voiture ou de bus. Mais pour l'heure, il fait chou blanc. "J'ai commencé à regarder, mais les prix sont exorbitants. Les retours en bus sont complets et il n'y a plus aucun Blablacar de disponible. Donc c'est vraiment la galère", peste-t-il. Charles Billard, le patron de Flixbus a justement indiqué ce mercredi sur Europe 1 que les réservations sur la plateforme avaient bondi de "20 à 25%" et confirmé une "augmentation des prix".

Tous les vacanciers concernés par une suppression de leur train obtiendront toutefois un remboursement de 200% du prix de leur billet. Mais pour ces usagers, c'est une bien maigre consolation. "Ça ne me soulage pas. La priorité, ce sont mes enfants, c'est tout", estime cette voyageuse. "Noël, c'est une fois par an. Et l'argent, ce n'est pas la solution là", renchérit une autre. Les deux femmes ont d'ailleurs abandonné et passeront le week-end de Noël en solitaire.