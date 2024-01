«C'est violent, on n'a jamais fait ça» : au cœur d'un exercice de formation au risque terroriste dans une école cannoise

Devant le portail d'une école cannoise, se trouve un père de famille en colère. "Je voudrais rentrer s'il vous plaît, monsieur", demande-t-il à l'agent d'accueil qui lui refuse l'accès. "Laissez-moi rentrer", insiste le père, barré par une surveillante venue en renfort qui le prie de se calmer. Une alarme retentit, avant qu'un appel à rejoindre les zones de confinement de l'établissement se fasse entendre.

Une formation théorique et une mise en situation

Ceci est un exercice grandeur nature sur les bons réflexes à adopter en cas d'attaque terroriste ou d'intrusion dans les écoles. Une formation organisée par la mairie de Cannes qui forme ses agents chargés du périscolaire, dans le cadre de son plan communal de prévention en vigueur depuis 2016, l'année de l'attentat de Nice.

Appuyée par le Raid, le GIPN (groupe d'intervention de la police nationale) et la BRI (brigade de recherche et d'intervention) des Alpes-Maritimes, la municipalité dispense des conseils utiles lors d'une demi-journée de formation théorique, et une autre de mise en situation sur le terrain.

150 agents formés à Cannes

Ce jour-là, une dizaine d'animateurs assistent à l'exercice. "Je trouve que c'est violent, on n'a jamais fait ça", réagit une participante auprès de François Scardino, un ancien policier d'élite du GIPN qui intervient dans cette formation. "Eh bien oui, on ne l'a jamais fait, peut-être que ça vous a surpris, mais finalement, quelque part, vous l'avez intégrée aujourd'hui", lui répond-il.

"L'idée (de cet exercice), c'est d'avoir des actes réflexes et d'utiliser tous les dispositifs : le bouton d'alerte, les moyens de communication, et tous les dispositifs qui leur permettent de se confiner, de protéger les enfants", explique le formateur au micro d'Europe 1. "Il y a des fiches réflexes pour ça qui sont spécifiques aux établissements selon la configuration", poursuit-il. "L'essentiel, c'est de savoir par où je rentre, par où je sors, l'endroit où je peux me confiner...", résume François Scardino.

Intrusion d'une personne mal intentionnée ou attaque terroriste, les agents du périscolaire communal sont sensibilisés à plusieurs situations. "Tant qu'on ne le vit pas réellement, on ne sait pas comment réagir. Là, ça donne un réflexe en plus", admet un animateur. Au total à Cannes, plus de 150 agents seront formés.