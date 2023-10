Menace terroriste : les signaux faibles dans le viseur du renseignement

Appel à l’unité de la nation. C’est le message martelé jeudi soir du président de la République Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Alors que des manifestations propalestiniennes ont eu lieu jeudi, notamment à Paris, place de la République. La montée des tensions en France dans le contexte de guerre entre Israël et le Hamas est prise très au sérieux.

La menace terroriste est élevée

Une atmosphère "lourde" et "mauvaise", c’est ainsi qu’est qualifiée place Beauvau l’ambiance générale du moment. Si aucun acte terroriste ou passage à l’acte n’a clairement été identifié, les services de renseignement s’inquiètent de la multiplication des signaux faibles. Les actes antisémites explosent. Des dizaines de faits d’injures ou de menaces sont recensées et 1.781 signalements d’appels à la haine ont été recueillis sur la plateforme pharos en une semaine. La menace terroriste est élevée, concède un haut cadre du renseignement. D’autant que le chef du Hamas appelle à une journée de djihad mondial pour ce vendredi.

Certaines écoles et crèches israélites ont pris les devants en fermant dès jeudi après-midi leurs portes. 582 sites sensibles, nécessitant des gardes statiques, ont été identifiés partout en France. Plus de 10.000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les réunions se multiplient place Beauvau pour adapter le dispositif de sécurisation. Tout l’enjeu, souffle-t-on, est de durer dans le temps surtout si la guerre entre Israël et le Hamas venait à se prolonger.