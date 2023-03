«C'est un peu comme une drogue» : ces adultes et adolescents accros à TikTok

Le réseau social TikTok est dans la tourmente. Banni dans les administrations américaines et dans celles de l'Union européenne, TikTok est soupçonnée d'être un moyen d'espionnage pour le gouvernement chinois. Les États-Unis et l'Union européenne ont interdit à leurs fonctionnaires l'usage du réseau social chinois, craignant un "cheval de Troie" de Pékin.

L'application est aussi pointée du doigt concernant l'âge de ses utilisateurs, souvent mineurs, et accros à l'application. Le temps moyen passé dessus est de 95 minutes par jour, par utilisateur, en 2022. Une pratique addictive qu'Europe 1 a constatée en rencontrant des utilisateurs de l'application.

"Je me suis pris au jeu"

Pour Gaël, 43 ans, il est devenu impossible de se passer de TikTok. "Je l'ai [l'application] installé en 2019 parce que mon fils voulait absolument y aller et comme il était mineur, je ne pouvais pas le laisser y aller seul. Ensuite, je me suis pris au jeu. Début 2020 j'ai commencé à faire des vidéos et aujourd'hui, j'ai 14.000 abonnés. Ce qui m'attire surtout, c'est tout ce qui est comédie, musique..."

C'est cet univers virtuel que Noam, 14 ans, parcourt pendant plus de trois heures chaque jour. "Ma mère trouvait que c'était beaucoup trop donc elle a mis un contrôle parental. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone plus de 45 minutes par jour et mon téléphone se bloquait à 21 heures mais j'ai trouvé une technique pour contourner ça, pour pouvoir utiliser TikTok autant que je le voulais", explique-t-il.

Un avertissement apparaîtra au bout de 60 minutes d'utilisation

Un comportement dans lequel Camille, 20 ans, se reconnaît. Bien qu'elle soit au courant des soupçons d'espionnage du gouvernement chinois sur l'application. "Même si on a conscience que la Chine a accès à nos data, qu'il y aurait des espions, j'ai du mal à m'en défaire, même en connaissant les dangers qu'il peut y avoir. C'est un peu comme une drogue pour moi...", confie-t-elle. En novembre dernier, TikTok avait reconnu que certains employés avaient accès aux données d'utilisateurs européens, même si l'application nie tout contrôle du gouvernement chinois sur ces informations.

Pour limiter l'addiction possible à ce réseau social, TikTok souhaite faire apparaître un avertissement au bout de 60 minutes d'utilisation, pour tous ceux ayant déclaré avoir moins de 18 ans. Le mineur devra alors saisir un mot de passe pour continuer à regarder le site. Une mesure peu convaincante car il est évidemment possible de mentir sur son âge et de désactiver cette fonction.