Le jeu de la «cicatrice» sur TikTok : que risquent les adolescents avec ce nouveau défi ?

Rarement dépourvus d'imagination lorsqu'il s'agit d'inventer de nouveaux défis sur TikTok, plusieurs adolescents se livrent depuis quelques jours à une étrange pratique sur leur réseau social de prédilection. Le concept est très simple : il s'agit se filmer tout en agrippant un morceau de joue avec deux doigts. L'idée étant d'effectuer une torsion afin de faire apparaître une rougeur sur la peau, linéaire de préférence.

Une ribambelle de vidéos explicatives façon "tuto" où l'on voit des jeunes arborant fièrement leurs balafres ont ensuite pullulé sur la plate-forme. Un défi qui s'inscrit dans la lignée d'autres idées loufoques également nées sur TikTok. On peut notamment citer le "blackout challenge" qui consistait à retenir sa respiration le plus longtemps possible ou encore le "Tranquilizer Challenge" où le but est de rester éveillé le plus longtemps possible malgré l'ingestion de médicaments aux effets sédatifs.

Le risque d'angiome stellaire

Si ces deux défis présentaient de vrais risques pour la santé des adolescents, ce n'est pas le cas du jeu de la "cicatrice", veut rassurer la dermatologue Marie Jourdan, membre de la Société française de dermatologie. Auprès d'Europe 1, la docteure évoque en revanche une menace sur le plan esthétique. "À force de faire ça, il y a un risque d'éclater et de dilater les petits vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la peau à cet endroit-là. Et au lieu d'avoir une rougeur pendant quelques jours, on va se retrouver avec une rougeur définitive", alerte-t-elle.

Concrètement, ces adolescents prennent le risque de voir apparaître sur leur joue un angiome stellaire, autrement dit une tache rouge constituée d'un vaisseau central dilaté, lui-même entouré de capillaires (des vaisseaux de plus petites tailles) également dilatés et semblables à des pattes d'araignée. "Quand on a de la chance, ça part au bout de deux ans mais ça peut aussi rester bien plus longtemps", assure le docteur Jourdan. Et de préciser qu'en fonction du type de peau, la tâche en question peut présenter un aspect différent. "Sur une peau mate, il peut y avoir un phénomène de pigmentation avec le soleil. On va donc avoir une tâche non pas rouge mais marron".

Constatant par eux-mêmes les vices cachés du challenge, de nombreux adolescents partagent désormais leurs regrets sur TikTok. Des solutions existent néanmoins pour faire disparaître ces traces bien disgracieuses. "On peut utiliser une aiguille électrique qui va détruire les vaisseaux sanguins dilatés. C'est ce que l'on appelle l'électro-coagulation. On peut aussi faire appel au laser vasculaire qui permet d'enlever les petits vaisseaux morts", décrit la dermatologue.