«C'est un bon break», parents et enfants partagés sur la réduction des vacances scolaires d'été

Elles favoriseraient, selon lui, les inégalités entre les élèves. Vendredi soir, au cours d'une réunion publique à Bordeaux, l'ex-Premier ministre Édouard Philippe a réitéré son souhait de voir la durée des vacances d'été diminuer pour les élèves de maternelle et de primaire. Comme attendu, les réactions sont partagées devant cette suggestion du président d'Horizons.

Si elle ne représente peut-être pas tous les enfants de son âge, Eléonore se veut pragmatique et trouve au moins un avantage à une éventuelle réduction du temps de vacances. "Comme ça, je pourrai encore plus apprendre à travailler", s'exclame-t-elle au micro d'Europe 1. Un avis que ne partage pas entièrement sa sœur Domitille. "Ce serait bien parce qu'on verrait plus nos amis mais en même temps horrible car on aurait moins de jours pour se reposer", dit la fillette.

Ne pas perdre les bonnes habitudes

Un inconvénient également soulevé par cette maman. "Je trouve que c'est un bon break ces deux mois. Ça permet d'avoir des activités plus reposantes que l'école ou de profiter de la famille ou même des parents". Jessica, une autre mère de famille, acquiesce mais alerte toutefois sur la nécessité de ne pas trop perdre les bonnes habitudes. "Je pense que pendant ces deux mois, il faut quand même rester un peu sur la base scolaire pour ne pas tout oublier. Quand ils sont plus petits, c'est plus compliqué mais quand ils sont plus grands je pense que ça va".

Il faut également trouver de quoi occuper les enfants tout l'été. Un véritable défi pour Antoine, papa de jumeaux âgés de 3 ans. "Si on les amène au square du coin tous les jours pendant deux mois, on va vite les lasser. Mais quand on voit le coût des sorties...", soupire-t-il. Avec huit semaines de vacances d'été, les petits Français s'inscrivent dans la moyenne des pays européens.