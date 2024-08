«C'est très émouvant» : clap de fin des JO de Paris, déjà l'heure du départ pour les athlètes

Un dernier croissant, un dernier selfie avec la mascotte des Jeux olympiques et même un dernier spectacle. La bien nommée danse du départ a pu redonner le sourire à Victoria Velasco, cycliste sur piste de la délégation mexicaine, qui n'avait pas envie que le rêve s'arrête." C'est très émouvant vraiment parce que c'est fini. Tout s'est très bien passé et j'étais très contente de réussir à me qualifier pour venir ici. C'est vraiment dommage que ce soit la fin".

"C'était une super expérience"

Il y a aussi celles qui rentrent à la maison avec une valise plus lourde qu'elle ne l'était à l'aller grâce aux médailles remportées durant les Jeux. C'est le cas de Kaylyn Brown. L'Américaine repart avec la médaille de championne olympique sur le quatre fois 400m et avec l'argent sur quatre fois 400m mixte : "Je rentre à la maison avec de l'or et de l'argent ! J'ai adoré ces Jeux. Courir avec autant de supporters américains sur cette superbe piste violette, c'était une super expérience".

>> LIRE AUSSI - JO Paris 2024 : les dix records les plus marquants battus lors de cette édition

Un séjour à Paris qui a pu donner envie aux athlètes d'apprendre le français. Tous ne sont pas encore bilingues, mais beaucoup ont dit vouloir revenir dans la capitale, mais en touriste. Ici, 9.000 sportifs et leur staff étaient attendus ce lundi dans cette "salle des athlètes" de l'aéroport Roissy-Charles De Gaulle. D'autres sont repartis par leurs propres moyens. Et tant pis pour le dernier croissant.