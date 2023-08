«C'est toujours une bonne chose» : pour le 15 août, la sécurité devant les lieux de culte est renforcée

Pour le 15 août, les chrétiens de France seront nombreux à se rendre dans les églises et autres cathédrales de l'Hexagone. Pour l'occasion la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée, sur ordre du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Devant l'église Saint-Sulpice à Paris, des militaires en béret vert, des sentinelles et des gendarmes quadrillent la zone. Sur les marches devant le monument, les fidèles n'ont pas l'air plus attentifs que cela à la sécurité qui les entoure.

"J'ai vu qu'il y a deux camionnettes de Vigipirate. Ça n'a pas plus attiré mon attention que ça", confie Christine à Europe 1. "Ce sont les choses qui sont un peu banalisées d'avoir de la sécurité près des édifices qui pourraient être la cible d'actes terroristes ou autre. Mais ça ne m'a pas perturbé pour autant, ni rassuré parce que je viens là en toute sécurité, sans aucune arrière-pensée", poursuit-elle.

Une sécurité doublée

Si le risque d'attentat ne traverse pas son esprit, d'autres, comme Augustin, le gardent bien en tête. "C'est toujours une bonne chose de voir quelques patrouilles, même si je ne suis pas particulièrement stressé. Et puis même le message est là aussi : l'État protège les lieux de culte et ça, ça concerne tout le monde. Il faut continuer à maintenir une présence de dissuasion et c'est un message important de l'État vis-à-vis de la communauté catholique.

Ici à Saint-Sulpice, pour ce 15 août, il y aurait, selon les fidèles, deux fois plus de sécurité qu'à l'accoutumée.