Assomption : que célèbrent les catholiques le 15 août ?

L'Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Pour ces Parisiens rencontrés par Europe 1, difficile de ne pas confondre cette fête religieuse avec l'Ascension, qui n'a pourtant rien à voir. "Le 15 août, c'est l'Ascension ou l'Assomption ?" s'interroge Thierry. "J'imagine que c'est en rapport avec un épisode de la vie de Jésus, mais sincèrement, je ne pourrais pas vous dire lequel. J'ai fait mes années de catéchisme, mais c'est déjà un peu loin" rigole-t-il.

"C'est la Vierge qui monte au ciel"

"Je crois que c'est une histoire avec Marie quelque chose comme ça", réfléchit Marie au micro d'Europe 1. Seul Alain, rencontré sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris, nous donne la bonne réponse. "C'est la Vierge qui monte au ciel. C'est des idées qui ont été bâties au fil des siècles, mais c'est relativement récent, ça date du 19 siècle."

L’Ascension est célébrée 40 jours après Pâques et marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. L'Assomption, elle, est célébrée le 15 août et fréquemment accompagnée de processions. Elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre, autrement dit le moment où la Vierge Marie, mère de Jésus, est "montée au ciel".

Depuis 1802, l'Assomption a été fixée comme fête légale en France, au même titre que Noël, Pâques et l'Ascension. En France, l'Assomption est un jour férié et se célèbre toujours le 15 août.