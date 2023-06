«C'est super stressant» : trouver un logement étudiant, un calvaire pour les parents

Trouver une location pour les futurs étudiants, un calvaire. Depuis l'annonce des résultats, Cindy cherche un logement pour sa fille à Angers. Et c'est un véritable parcours du combattant. "Je trouvais qu'il y avait quand même une bonne offre au niveau des résidences étudiantes, mais elles sont énormément prisées également. Tout est probabilité, donc c'est très incertain", s'inquiète-t-elle.

À chaque appel, "déjà quinze ou vingt dossiers"

D'autant plus que de nombreux étudiants recherchent un logement actuellement, comme l'a constaté Virginie, dont la fille part étudier à Tours. "J'ai trouvé des choses, mais quand on appelle, soit c'est déjà en attente parce qu'il y a déjà quinze ou vingt dossiers ou soit c'est déjà loué, donc c'est super stressant", confie la maman. Thierry, lui, regarde du côté de Nantes. Il sait déjà qu'il faudra faire des sacrifices financiers pour trouver.

"Comme les étudiants ont terminé leur année scolaire, ils libèrent l'appartement dès maintenant. Donc on est obligé de le louer dès aujourd'hui. Donc en gros, on va payer quasiment trois mois l'été pour rien. Mais si on veut avoir une chance d'obtenir un appart, il n'y a pas le choix", dénonce-t-il. Un sacrifice cher payé puisque les prix des loyers ont augmenté de 4% en 2020.