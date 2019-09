"C'est n'importe quoi" : dans une maternité de Tourcoing, les accouchements sont suspendus faute de médecins

REPORTAGE

La situation est grave et inédite. À la maternité de l'hôpital Dron, à Tourcoing, tous les accouchements sont suspendus ! En raison d'une pénurie de médecin dans la troisième maternité de la région lilloise, les deux derniers médecins gynécologues du service étant en arrêt maladie, les futures mamans ont été prévenues mercredi qu'elles devaient chercher un autre établissement pour mettre au monde leur bébé.

Une situation qui "stresse" Sabrina, un peu perdue en sortant de l'hôpital de Tourcoing. Cette jeune femme, dont le premier accouchement est prévu dans une semaine, doit chercher en urgence une autre maternité. Accompagnée de Steve, son mari, elle va tenter de trouver une place au plus près de chez elle. "On avait le choix entre Armentières, Saint-Vincent, Roubaix, Lille", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "On va prendre Roubaix, c'est le plus près".

"Des réponses doivent être trouvées très vite"

"Ça met du stress en plus pour les femmes qui n'en ont pas besoin", regrette-elle. "Ils auraient dû garder un médecin exprès pour les femmes qui accouchent bientôt et envoyer les autres ailleurs, c'est n'importe quoi", râle de son côté son compagnon.

Au fil du temps, la maternité est passée de six à trois médecins pour assurer 1.700 accouchements par an. Et avec le départ de deux d'entre eux en arrêt maladie, c'est tout un service qui est paralysé. Pour Christophe Marlan, délégué CGT, cette crise est un nouveau signe du manque de moyens pour l'hôpital public : "Des réponses doivent être trouvées très vite pour ce service, qui est absolument indispensable à la population. On attend des mesures d'urgence de la part des autorités. Il faut qu'ils se donnent les moyens".

Contactée, la direction de l'hôpital se refuse à tout commentaire, et assure simplement tout faire pour que les accouchements reprennent dans les plus brefs délais.