Cinq salles, 3.600 couverts, ouvert 24 heures sur 24... le self des Jeux olympiques ouvre ses portes

Les athlètes participant aux Jeux olympiques seront chouchoutés pendant l'événement. En plus d'un quartier tout neuf, construit pour eux, les participants pourront se restaurer dans une cantine fraichement inaugurée, à la cité du cinéma. Au programme : cinq salles capables de recevoir jusqu'à 3.600 personnes à la fois, le tout 24 heures sur 24.

Des haricots verts, du poulet, des pâtes et quelques tomates... À première vue, le restaurant des athlètes ressemble en tous points à un self d'entreprise géant. Pourtant, en les dégustant, les produits sont frais, goûtus et surtout sélectionnés par le chef Charles Guilloy, qui l'assure : il a tout prévu pour s'adapter à ces convives venus du monde entier.

Faire découvrir la gastronomie française

"On a un restaurant avec les cuisines internationales, on a un restaurant Afrique Caraïbes et un restaurant cuisine asiatique. On va recevoir le monde à notre table. Et on veut qu'ils se sentent comme à la maison", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Mais les organisateurs espèrent tout de même bien faire découvrir aux athlètes les joies de la gastronomie française. "On va pouvoir goûter à un gratin dauphinois par exemple. Côté desserts, il y aura un opéra, un paris-brest. Il y a vraiment plein de choses qui vont pouvoir faire rayonner la gastronomie française", se félicite Grégoire Béchu, l'un des chefs de projet de la cantine.

Un lieu magique

Mais ce qui plaît le plus à Brice Guyard, ancien double médaillé d'or d'escrime, c'est avant tout le cadre idyllique selon lui. "Que ce soit à Sydney, Athènes ou Pékin, j'ai connu des tentes blanches climatisées à 19 degrés. Et là, on est dans la cité du cinéma, dans ce bâtiment qui est magique. Donc ça, c'est top", se réjouit l'athlète.

Un lieu hors du commun dans lequel ils espèrent croiser les plus grands champions comme Novak Djokovic ou encore Teddy Riner.